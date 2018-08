Montegrotto si candida a "Comune europeo dello Sport 2020”

Montegrotto vuole crescere attraverso lo sport e lo fa presentando la propria candidatura per il riconoscimento di “European Town of Sport” (Comune europeo dello Sport) per il 2020. Invitata dall’assessore allo Sport, Pier Luigi Sponton, è in arrivo la commissione giudicante dell’Aces (European Capital and Cities of Sport Federation) Italia per il sopralluogo. Il riconoscimento, riservato ai Comuni con meno di 25.000 abitanti, viene assegnato ogni anno a 4 città italiane che si contraddistinguono per i progetti che seguono i principi dello sport a favore di politiche attive per la cittadinanza. Il premio è organizzato in collaborazione con la Commissione europea.

Dal 2001, anno di istituzione del riconoscimento, a oggi sono più di 200 Municipi in Italia che hanno ottenuto il titolo di European Capital/City/Town/Community of Sport, che oggi costituiscono una rete attiva.I Comuni prescelti hanno il compito di organizzare per l’anno in cui vantano il titolo 365 giorni di sport ed eventi aperti a tutta la cittadinanza, affinché l’amministrazione possa contare una percentuale più alta di cittadini attivi nella pratica sportiva, nuovi appassionati anche per gli anni successivi.

“Lo sport - spiega l’assessore sampietrino Pier Luigi Sponton - è un fattore di miglioramento della qualità di vita e di aggregazione tra le classi sociali. Sono convinto che per questi obiettivi sia fondamentale una stretta collaborazione con l’associazionismo di base e gli organismi sportivi locali. È un obiettivo che mi sono posto dal primo giorno di mandato e spero che, se la nostra candidatura verrà premiata, sia un’occasione di importante sviluppo e crescita per il territorio sampietrino”. A Montegrotto è possibile a praticare sport indoor, nelle tante strutture pubbliche e private, e outdoor, ci sono possibilità sia per gli atleti agonisti sia per i bambini, i ragazzi e per la terza età, ci sono molti turisti che scelgono questi luoghi propio perché possono praticare ciclismo, cicloturismo e nordic walking”. Punto che Montegrotto spera di valorizzare nella propria candidatura è il binomio salute e sport, puntando sui benefici delle acque termali correlate allo sport. “La nostra candidatura - prosegue Sponton - è il coronamento di una tradizione sportiva che sta crescendo di livello grazie a una grande collaborazione tra le varie realtà sportive. Sarà un ulteriore stimolo a investire nello sport sia a livello strutturale sia a livello educativo, per dare la possibilità di crescita ai giovani ma anche come stile di vita sano per gli adulti. Diffondere la cultura dello sport significa infatti non solo lavorare per organizzare grandi eventi di portata nazionale e internazionale, ma anche impegnarsi quotidianamente perché l’attività sportiva sia supportata in tutto il territorio a partire della scuole”.