Montegrotto: i locali della Guardia medica tornano a disposizione della biblioteca

Cambio di organizzazione nei servizi sanitari distrettuali per i cittadini di Montegrotto Terme. In caso di necessità di visita notturna presso la Guardia Medica non sarà più necessario recarsi a Padova presso l’ospedale ai Colli, ma la nuova sede sarà quella più vicina del distretto sanitario di Selvazzano.

Biblioteca

«L’operazione di riorganizzazione - spiega l’assessora al Sociale Elisabetta Roetta - riguarda anche direttamente i nostri locali della biblioteca. Fino ad oggi il medico di Guardia utilizzava una delle nostre stanze per rispondere al telefono alle chiamate dei cittadini, ora questo stesso servizio verrà svolto dalla sede di Selvazzano. Ovviamente nulla cambia per chi telefona, ma per noi si tratta di un locale di cui rientriamo in possesso e che potremo destinare ad altri usi».

Sanità territoriale

«Il tema della sanità territoriale - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - è centrale e lo abbiamo visto con ancora maggiore chiarezza con l’emergenza Covid 19. Per questo nelle modifiche urbanistiche in corso nel nostro Comune terremo conto delle esigenze della Medicina di gruppo e ci coordineremo con l’Ulss 6 euganea affinché siano potenziati nel nostro territorio alcuni servizi che sono essenziali, soprattutto considerando la popolazione anziani presente in alta stagione turistica»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

.