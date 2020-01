Montegrotto: piante nuove per otto rotatorie

Novantamila euro per la sistemazione del verde di otto rotatorie a Montegrotto Terme: l’investimento del Comune riguarda le due rotatorie in via via Caposeda - agli incroci con via Fornace e via Circonvallazione - che sono state recentemente asfaltate e dove sono stati costruiti i cordoli nuovi, e altre sei agli incroci tra via Castello e via Circonvallazione, tra via Mezzavia e via Falcone a Mezzavia, tra via Lachina e via Vivaldi in zona Palaberta, tra via Aureliana e via Tiberina, tra via Cesare e via Tiberina e tra via Roma e via Vivaldi.

Criterio

«Il criterio scelto dai tecnici - spiega il consigliere delegato alle Manutenzioni, Lodino Zella - è stato quello di creare delle composizioni di piante arbustive e tappezzanti perenni selezionate, di colorazioni e altezza appropriata, oltre che a fini decorativi, anche ai fini della visibilità e sicurezza stradale. I settori e gli inserti sono riempiti con ciotoli e scagliame di pietra di vari colori, oppure con pacciamatura in lapillo. Tutte le piante messe a dimora sono servite da impianto di irrigazione a goccia».

Futuro

«Le scelte progettuali - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - sono state fatte per ridurre, in futuro, i costi di manutenzione al minimo». Le sistemazioni delle piante non si possono ammirare al momento al meglio in quanto con le basse temperature la vegetazione è in quiescenza. In primavera però i cittadini potranno ammirare l'avvicendamento delle varie fioriture e dei colori del fogliame in maniera appropriata.