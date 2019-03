Montegrotto Terme: al sindacalista Antonio Destro verrà intitolato un ponte

A dieci anni dalla scomparsa, il Comune di Montegrotto Terme ha deciso di ricordare la figura del sindacalista Antonio Destro intitolandogli un ponte.Destro dedicò tutta la vita a difendere i lavoratori, in particolare gli alberghieri del bacino euganeo e fu anche artefice dell’accordo con il ministro del Lavoro Gino Bertoldi per l’istituzione della cassa alberghiera e del lavoro a tempo indeterminato per gli alberghieri del bacino euganeo. La richiesta di ricordare Destro è partita delle organizzazioni sindacali Uiltucs e Uilp del bacino euganeo. La Giunta ha deciso di intitolargli il ponte della zona industriale che collega Montegrotto Terme con Abano Terme.