Montegrotto Terme approva il Piano delle Acque

Risezionamento degli scoli per aumentare la quantità di acqua raccolta, costruzione di bacini di invaso, innalzamento di alcuni argini e azioni sistematiche per il miglioramento dell’efficienza idraulica comunale: sono questi i principali interventi previsti nel Piano delle Acque approvato dal Consiglio comunale di Montegrotto Terme.

«Il piano di cui il Comune di Montegrotto Terme si dota per la prima volta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - affronta le criticità idrauliche del nostro fragile territorio che, come sappiamo, si trova a valle del bacino scolante, e che, a causa di scelte urbanistiche scellerate dei decenni scorsi, si trova spesso a non riuscire a fronteggiare gli effetti del bacino scolante».

«L’adozione e l’approvazione di questo strumento - afferma il vicesindaco Luca Fanton - evidenzia che l’amministrazione è sensibile a questo tema che ha creato in passato gravi disagi ai cittadini e al territorio e che questa amministrazione sia con un attento studio del fenomeno che attraverso interventi importanti, già eseguiti e da eseguire a breve, mira a eliminare o almeno sensibilmente ridurre i disagi per i cittadini».

Il piano è stato redatto in concerto al consorzio di Bonifica Bacchiglione competente come ambito per il territorio di Montegrotto Terme e con la collaborazione del comitato alluvionati. Partendo da un’analisi approfondita del regime idraulico comunale con gli scoli pubblici e privati e analizzando le situazioni storiche di allagamento e di criticità del territorio (ricostruite anche tramite interviste), presenta un doppio profilo: uno di indirizzo per il Piano degli Interventi (che deve ora obbligatoriamente avvalersi di quanto contenuto nel Piano delle acque) e un altro più operativo- esecutivo, con indicazioni degli interventi necessari per una messa in sicurezza e una migliore mitigazione idraulica che si svilupperanno nella progettazione definitiva ed esecutiva e nell’affidamento degli interventi a seconda della disponibilità finanziaria dell’ente.

Gli importanti interventi realizzati recentemente dal consorzio di bonifica Bacchiglione nel territorio di Montegrotto Terme, oltre che quelli in previsione (uno importante in zona Cataio - Turri e un altro in via Pesare) sono in linea con le analisi e le previsioni del Piano delle Acque.