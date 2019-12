Montegrotto Terme “Comune europeo dello Sport 2020”, Mortandello e Sponton a Bruxelles

Con la consegna della bandiera nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo nelle mani del sindaco Riccardo Mortandello e dell’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton, Montegrotto Terme è ufficialmente “European Town of Sport 2020”.

UE

«Secondo una stima dell’Unione europea - commenta l’assessore Sponton - ogni euro investito in sport equivale a 15 euro investiti in salute. Per questo motivo contiamo quest’anno di far crescere, anche con l’aiuto di sponsorizzazioni private, la cultura dello sport a ogni livello nel nostro Comune. Coinvolgeremo le società sportive del nostro territorio. Organizzeremo una serie di iniziative per sottolineare l'importanza dello sport con i suoi valori connessi al benessere sociale, alla salute, all'inclusione e al fair play».

Eventi

«Mi auguro - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - che gli attori territoriali siano pronti a recepire questa grande opportunità. Abbiamo in programma per preparare un ricco calendario di eventi, manifestazioni, collaborazioni, con la speranza che assieme a noi ci sia un intero territorio: dalle società sportive, ai commercianti agli albergatori orientati anche anche alla promozione dell’attività sportiva, che può sicuramente essere un’importante leva di rilancio turistico della destinazione Terme e Colli Euganei».

Programma

Il programma parte a gennaio con il Gran Gala delle Stelle della ginnastica artistica. Vedrà come momenti forti la nuova edizione del Memorial Gianna e Doriana Campesan (1 - 2 febbraio) dove si sfideranno 24 squadre under 16 femminile di pallavolo. Il passaggio della Padova Marathon il 19 aprile, la ventesima edizione delle kinderiadi di pallavolo (14- 16 aprile), 16 squadre per un totale di 240 atleti under 14 femminile e under 15 maschile, e l’ultima tappa del giro d’Italia di Handbike (11 ottobre).

European town of Sport

Il riconoscimento di “European town of Sport” assegnato da Aces Europe, quest’anno alla ventesima edizione, è andato a 28 comuni italiani ed europei e include per la prima volta anche due comuni extraeuropei, uno messicano e uno marocchino.