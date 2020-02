Montegrotto Terme: in due anni una casa di riposo convenzionata

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme è al lavoro per far sì che anche il suo territorio possa godere di una casa di riposa convenzionata. «Grazie alle sollecitazioni e alle mediazioni della nostra amministrazione - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - il piano di zona Ulss ha confermato i 120 posti convenzionati in Casa di Riposo nel nostro territorio. La casa di riposo - annuncia il sindaco - sarà realtà entro i prossimi due anni».

Procedure

“Stiamo predisponendo - spiega il vicesindaco Luca Fanton - tutte le procedure necessarie per individuare il soggetto attuatore del progetto di casa di riposo. Queste procedure contegno criteri di assegnazione che hanno la finalità di individuare il sito più idoneo, le caratteristiche urbanistiche e infrastrutturali più compatibili sia per la casa di riposo che per il territorio che la ospita e infine l’opportunità da parte dei soggetti che parteciperanno a questa selezione di proporre ulteriori servizi a favore dei cittadini e per i turisti».