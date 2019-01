Montegrotto Terme: al via lo studio per ridisegnare completamente il piano urbano del traffico

Il vicesindaco di Montegrotto Terme, Luca Fanton, annuncia l’inizio dei lavori per un nuovo Piano Urbano del Traffico destinato a rivoluzionare la mobilità sampietrina. L’incarico è stato affidato a un esperto del settore, l’architetto Luca Pasquali, ed è partita la prima fase delle rilevazioni di analisi del traffico:«La mobilità di Montegrotto Terme è ferma a vent’anni fa, nel frattempo sono stati costruiti due sottopassi e una bretella, sono cambiati i flussi, ma la circolazione è rimasta uguale. Molto oltre i singoli interventi correttivi, è necessario un ripensamento complessivo del traffico. Per questo l’amministrazione comunale ha affidato a un professionista un incarico per la redazione di un nuovo Piano Urbano del Traffico, uno strumento che avrà l’obiettivo di migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, del traffico veicolare e ciclopedonale (che devono avere pari dignità), la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico e il contenimento dei consumi di energia, nel rispetto dei valori ambientali».

Mobilità

A dicembre sono state installate cinque stazioni radar che per una settimana hanno monitorato i flussi in entrata e in uscita di auto, moto e camion. «Un’occasione - spiega Fanton - di capire quanto traffico rumoroso dei camion passa nella nostra città e come deviarlo ai margini». Lunedì 14 gennaio dalle 7.30 alle 9 e dalle 17.30 alle 19 verranno fatti i conteggi manuali su sette incroci. Nelle restanti ore della giornata verranno fatte analisi della sosta, segnaletica, barriere architettoniche, attrattori di traffico e altro. Martedì 15 invece con una pattuglia della polizia urbana verranno fatte interviste dei flussi pendolari e di attraversamento agli automobilisti dalle 8 alle 9.30. Praticamente il vigile fermerà un auto ogni 8 e si faranno le seguenti domande: da dove viene, dov’è diretto, il motivo dello spostamento. L’analisi del traffico e della sosta (offerta e domanda) sarà conclusa per metà febbraio.

Spazio pubblico

«Elevare la qualità dello spazio pubblico -afferma il sindaco Riccardo Mortandello - aumenta il benessere di chi vive quotidianamente la città, e aumenta le possibilità del territorio di essere competitivo all’interno di un mercato ampiamente globale nel settore dei servizi turistici e termali». Una volta finita analisi verranno programmati alcuni incontri con cittadini, categorie economiche e associazioni per raccogliere suggerimenti e criticità dei quali verrà tenuto conto in fase di redazione del progetto che dovrà poi essere approvato dalla Giunta comunale.