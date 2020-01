Montegrotto Terme investe per la promozione dell’OGD Terme e Colli Euganei 

Spot al cinema, restyling del sito www.visitabanomontegrotto.com e un brand grafico unico per la cartellonista di avvicinamento ai Comuni dell’Ogd Terme e Colli euganei e ai luoghi della destinazione turistica e per la personalizzazione delle vetrine dello Iat. È l’investimento di 140 mila che il Comune di Montegrotto Terme destina alle iniziative per la promozione dell’OGD Terme e Colli euganei.

Turismo

«Per la brandizzazione della cartellonistica che- spiega il sindaco di Montegrotto Terme - garantirà una maggiore visibilità al marchio Terme e Colli euganei nei diversi centri interessati, abbiamo utilizzato i 40 centesimi per abitante di finanziamento per l’Ogd. Per il restyling del sito e gli spot al cinema abbiamo utilizzato risorse del Comune. Montegrotto Terme crede nel progetto della destinazione turistica e per questo ha anticipato le risorse per altri Comuni che per svariate ragioni non h anno ancora ottemperato a quanto avevamo convenuto. Non è nostra intenzione far pesare questa cosa, ma certo ciascuno deve fare la sua parte anche perché il progetto della destinazione turistica è l’unico viatico per essere competitivi e per non sperperare denaro pubblico».

Investimento

Nel concreto 42 mila euro di finanziamento andranno per il brand grafico unico per la cartellonista di avvicinamento ai Comuni dell’Ogd Terme e Colli euganei e ai luoghi della destinazione turistica e per la personalizzazione delle vetrine dello Iat. Altri 87 mila sono invece destinati a una massiccia campagna di spot cinematografici nelle catene The Space e Uci Cinema. L’obiettivo è presidiare il mercato nazionale puntando su un mezzo “alto” in un luogo come il cinema dove l’attenzione dello spettatore è molto alta. Il “Progetto spot cinema” valorizza la proposta avanzata dal Consorzio Terme e Colli Marketing e massimizza gli investimenti mirando a un pubblico scelto con l’individuazione della fascia dei potenziali clienti del prodotto turistico. Dodicimila euro infine saranno dedicati al restyling del portale di destinazione implementando la macroarea del prodotto enogastronomico e integrandolo con il sito www.stradadelvinocollieuganei.it