Montegrotto Terme potenzia l’assistenza domiciliare ai malati di cancro: accordo con l’associazione Ceav

Un’operatore sociale a domicilio per fornire un aiuto psico-sociale per i malati oncologici e per le loro famiglie: è quanto prevede l’accordo stipulato dal Comune di Montegrotto Terme con l’associazione CEAV, Cancro e assistenza volontaria onlus.

Assistenza

«Privilegiare l’assistenza domiciliare nel territorio, soprattutto nelle fasi avanzate di malattia oncologica - spiega l’assessore al Sociale, Elisabetta Roetta - è obiettivo fondamentale per il Servizio sanitario nazionale e per la Regione del Veneto. Per questo il settore Servizi Sociali del Comune di Montegrotto Terme ha accolto con favore la proposta dell’associazione Ceav e il suo contributo per estendere il servizio di assistenza domiciliare, un sollievo fondamentale per molte famiglie in difficoltà, anche ai malati oncologici».

Montegrotto

Nel complesso il Comune di Montegrotto ha previsto nel bilancio 2019 una spesa di 60 mila euro per il servizio di assistenza domiciliare. “Si tratta - afferma Roetta - di un servizio fondamentale per il quale riceviamo molte richieste. I nostri operatori non forniscono assistenza di tipo medico o infermieristico ma aiutano le persone non del tutto autosufficienti, per disabilità o malattie croniche, nella cura quotidiana, nella pulizia personale o nell’accompagnamento a visite mediche o a commissioni. Ora grazie all’accordo con ‘Cancro e assistenza volontaria Onlus’ riusciamo a estendere questo servizio anche ai malati oncologici indigenti”.

Ceav

L’associazione Ceav fornisce già questo supporto in altri comuni della provincia. A Montegrotto saranno gli operatori della Cooperativa Sociale Progetto Now, grazie al contributo economico dell’associazione Ceav, a occuparsi dell’assistenza domiciliare dei malati oncologici.CEAV Onlus svolge questa attività organizzata di assistenza personale gratuita a favore delle persone, pazienti e famigliari, che stanno vivendo l’esperienza della malattia oncologica dal 1989. Opera allo Iov, in azienda ospedaliera, l’hospice dell’OIC e in ambito di assistenza domiciliare.