Montegrotto Terme: ‘sanificazione’ delle scuole in vista della riapertura

Il comune di Montegrotto Terme, in sinergia con quello di Torreglia, ha predisposto la santificazione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria del proprio Istituto comprensivo.

Scuola

«In vista del reingresso degli studenti negli ambienti scolastici - spiega l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - e in relazione all’allarme sociale in corso, abbiamo incaricato la ditta Sodexo di effettuare una pulizia ordinaria seguita da un passaggio con ipoclorito di sodio, raccomandando una pulizia particolarmente accurata per le tutte le superfici toccate frequentemente (banchi, cattedre, maniglie di porte e finestre, water, lavandino...».

Operazione necessaria

«Si tratta - prosegue Sponton- di un’operazione non necessaria perché il virus SARS-CoV- 2 sopravvive nell’ambiente per un massimo di 9 giorni, e per effetto del periodo di chiusura che la scuola ha osservato, l’eventuale, e peraltro improbabile, presenza di virus sarebbe comunque da lunedì irrilevante, ma abbiamo deciso di fare comunque una santificazione per maggiore tranquillità di tutti, in particolare genitori, insegnanti e collaboratori scolastici».

L’operazione si svolgerà nella mattinata di sabato 29 febbraio. Saranno interessati i plessi Arcobaleno, Ruzzante, Nievo, Don Milani e Vivaldi.