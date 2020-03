Montegrotto Terme si fa ‘smart’: il sindaco riceve i cittadini via skype

“Skype: riccardo.mortandello”: avverà così da oggi fino ad almeno il 3 aprile il ricevimento dei cittadini da parte del sindaco nel Comune di Montegrotto Terme. E per i cittadini meno dotati o meno avvezzi con la tecnologia si tornerà al caro, vecchio telefono. Per accedere ai ricevimenti con il sindaco è necessario richiedere un appuntamento delle chiamando la segreteria allo 049 8928735.

«Abbiamo scelto questa modalità - spiega il sindaco - per continuare a essere vicini ai cittadini come e più di prima. È mia abitudine andare anche a casa delle persone più anziane che hanno bisogno di parlarmi e quando questa emergenza sarà finita riprenderò a farlo. Per il momento come amministrazione abbiamo scelto di spostare al virtuale quanto più possibile gli incontri, sia tra assessori e sindaco, sia con i cittadini».