Montegrotto Terme a Vo': «Paghiamo noi la vostra quota per l’OGD»

«Dopo la quarantena per il Coronavirus, bisognerà rimboccassi le maniche tutti assieme anche per sostenere il paese della destinazione turistica più durante colpito dalle misure restrittive, Vò. Per questo il Comune di Montegrotto Terme ha deciso di farsi carico in proprio della la quota 0,40 centesimi per abitante per l’adesione alla destinazione turistica “Terme e Colli Euganei” per il Comune di Vò. È una prima misura concreta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - a cui spero ne seguano tante altre da parte di enti pubblici e privati, per mostrare la nostra solidarietà territoriale».

Emergenza

«L’emergenza sta duramente colpendo la nostra economia - afferma Riccardo Mortandello - e proprio per questo dobbiamo essere coesi e collaborativi, pronti a organizzarci per il rilancio di questo territorio meraviglioso. Chissà che alla fine di questo momento difficile proprio l’essere stato nei telegiornali per tanti giorni non aiuti Vò a far conoscere la sua specificità e le sue eccellenza in Italia e nel mondo e che questo possa avere una ricaduta positiva anche per il resto del territorio termale euganeo».