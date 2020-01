Mortandello: «Per il decoro di Montegrotto Terme ciascuno deve fare la sua parte. I rifiuti vanno nei cassonetti»

Il giorno dopo il caso sollevato da una cittadina, che già in altre occasioni aveva mostrato di non comprendere appieno la necessità che ciascuno faccia la propria parte per il bene comune, il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello interviene per difendere l’operato degli agenti della Polizia Locale che, dopo aver trovato le prove (una ricetta medica intestata) di immondizia fuori dal cassonetto avevano comminato una multa.

Educazione

«Questione di educazione: i rifiuti vanno correttamente - sottolinea il sindaco Mortandello - separati e conferiti nei cassonetti. Il Comune è stato impegnato in un’estenuante trattativa con Etra affinché la raccolta venga organizzata al meglio (non come capitato in passato), dal canto loro i cittadini devono sapere che in nessun caso i sacchetti possono essere lasciati fuori dai cassonetti. Altrimenti le isole ecologiche diventano discariche: è questione di rispetto, degli altri cittadini, e degli operatori che dovrebbero poi, oltre a svuotare i cassonetti, mettersi a pulire l’immondizia intorno».

Multa

«La signora che si è lamentata per la multa inflitta all’anziana madre - chiarisce il comandante Maurizio Cavatton - ha cambiato più volte versione su chi abbia lasciato il sacchetto e dove. Dal canto nostro, proprio per l’operazione decoro che abbiamo iniziato alcuni mesi fa e che riguarda molteplici aspetti del territorio, è quanto mai importante che sia chiaro che le immondizie vanno correttamente conferite: se lasciamo correre senza sanzionare le infrazioni, in poco tempo le isole ecologiche rischiano di diventare discariche a danno di tutta la comunità. Nel caso specifico, quando abbiamo effettuato il controllo, era già passato il periodo in cui in città c’era il problema dei cassonetti pieni per insufficienti svuotamenti. Quando la signora è venuta a lamentarsi, le abbiamo consigliato di richiedere l’attenuazione della sanzione al minimo. Ai termini di legge, quando l’infrazione è contestata per la prima volta e quando il soggetto mostri segni di ravvedimento, possiamo accettare questa riduzione. Certo, se invece si fa ricorso e si è convinti anche di avere ragione… il discorso è diverso. Per quel che mi riguarda deve essere chiaro che il decoro è interesse di tutti, e tutti hanno il dovere di contribuire».