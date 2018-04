Eleonora Mosco e Massimo Bitonci: "Spaccio e degrado: l'area del PP1 come lo zoo di Berlino"

"Va in scena nell'area del Pp1 in Piazza salvemini, ogni giorno la stessa cosa. Tossicodipendenti, alcolizzati e spacciatori si ritrovano lì, per la disperazione di chi lavora e vive in quella zona. Nel cantiere la gente ci dorme e per terra poi rimane di tutto: dalle feci alle siringhe, passando per altri rifiuti". A parlare è la consigliera Eleonora Mosco e con lei Alessandro Casu della Lega. E' un'inziativa cogiunta, Lega e Forza Italia, quella che lancia questo allarme. Hanno fatto uscire un comunicato congiunto, a riguardo.

Lo zoo di Padova

Che cosa bisognerebbe fare in quell'area, chiediamo alla consigliera: "Piazza Salvemini, a due passi dal centro, lo zoo di Padova. Un luogo vicino al centro storico che è sempre più terreno di insicurezza e degrado. Oggi a Padova non c'è la percezione di quanto davvero accade e porta a far vivere con paura le persone. Per questo la gente sta chiusa in casa. Piazza Salvemini è un punto di accesso alla città. Il PP1 potrebbe essere trasformato in uno dei tanti parcheggi di cui la città ha bisogno. Trecento posti auto che sarebbero utilissimi per chi vuole venire in centro".