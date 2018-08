Eleonora Mosco, Forza Italia: "Via Bernina abbandonata, è in mano agli spacciatori"

Via Bernina è una laterale di via Annibale da Bassano. Quartiere Arcella. La consigliera di Forza Italia, Eleonora Mosco, ha da dato qui appuntamento ai cronisti per denunciare lo stato di degrado in cui si trova lo stabile che si trova proprio in fondo alla via.

Le parole della consigliera

“Area abbandonata, che - spiega Eleonora Mosco - sarebbe adibita a uso commerciale ma oggi è solo un luogo di bivacco e dove molte persone passano la notte. Una base per gli spacciatori che si muovono indisturbati. L’amministrazione ha deciso di chiudere il cancello dello stabile che da sulla via per aprire quello dietro, ma non è questa la soluzione. Siamo invece convinti che produrrà l’effetto contrario. L’area va riqualificata nella sua interezza, va aumentata l’illuminazione e il controllo della polizia locale”.