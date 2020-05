La Movida ai tempi del Covid 19

“Tanto tuonò che piovve” potrebbe essere la sintesi perfetta di quanto accaduto la sera di lunedì 18 in città. Perché con i bar finalmente riaperti, l’euforia data dal fine del lockdown, con il buio e il resto, ci si è messa pure la pioggia. E sta a vedere che l’elemento che ha messo a nudo i limiti che si sarebbero potuti palesare nel primo giorno da “liberi tutti”, citando il Presidente della Regione, Luca Zaia, è stato ancora un fenomeno naturale. La pioggia in questo caso, non un virus. Probabilmente senza quella improvvisa precipitazione i giovani, non centinaia per correttezza d’informazione, non si sarebbero ammassati tutti sotto i portici con le conseguenti scene che tutti hanno visto perché girate sui social e poi riprese da tutte le testate. Anche la nostra.

Senza i video probabilmente non ci sarebbe stato nessun caso anche se il rischio più alto lo corre il ventitreenne che è stato arrestato, processato per direttissima e poi liberato. Questa faccenda, tutto fuorché limpida perché si è parlato di tante cose durante la giornata, con fonti dirette e molto credibili che poi hanno scelto di fare un passo indietro e così tutto sembra rientrato nella normalità. Ne sapremo di più a luglio quando ci sarà il processo. Forse.

Ma stando sempre a quanto accaduto lunedì sera, dopo due mesi in cui non si è potuto uscire, scoprire che i ragazzi avrebbero festa non fa certo troppo onore all’intelligenza di nessuno. E la corsa alle reprimende nei confronti di giovani, ragazzi e ragazze giovanissimi, è troppo comoda, e se è tollerabile nei commenti sui social, dalla politica è lecito aspettarsi di più. La corsa a condannare gli episodi di lunedì sera è cominciata subito e non è ancora finita. Una gara corsa, trasversalmente, da destra a sinistra. Si era in realtà già cominciato a prendendo la rincorsa con tutta la questione legata ai tradizionali spazi estivi chiusi, che tutti si dicevano voler chiusi. Si è addirittura esultato quando si è saputo che anche i Navigli sono saltati. Ardito, infatti non lo ha detto nessuno, andare in controtendenza e invece considerare che realtà come i giardini dell’Arena, il parco della musica o il Pride e appunto i Navigli sono più facilmente gestibili e rischiano una soluzione invece che un problema? Perché vietare, limitare l’accesso al centro alle persone, non è proprio possibile. In uno spazio contingentato invece si può certamente controllare meglio. Dato per scontato che i ragazzi, non solo loro, va detto anche questo, saranno portati ad uscire sempre di più, meglio limitarli in spazi stretti come possono essere le vie e i vicoli del Ghetto o sotto i portici del ghetto o dove è più facile avere un controllo della situazione? Tanto di quello si tratta, perché le uniche soluzioni poste fino ad ora solo di quello parlano: più controllo e regole. Più polizia, più forze dell’ordine, vigilantes privati e steward. Quindi, dopo averli tenuti lontani dai banchi, da campi e giardini, è questa la ricetta per “tenere a bada” le nuove generazioni? Le battaglie, giuste per carità, per far ripartire l’economia e quindi dare la possibilità agli esercenti di ripartire e allo stesso tempo far sì che la pandemia rientri nel libro dei brutti ricordi, sono tutte condivisibili. Come sempre però manca qualcosa. Si insegue e non si programma. Si corregge ma non si tentano nuove vie, non si azzarda.

Lo psicologo e psicoterapeuta, Oscar Miotti, già presidente dell'ordine degli psicologi del Veneto, fa un riagionamento un po' più raffinato di quanto ha fatto la politica fino ad ora: «La possibilità di ammalarsi di Covid è ridotta e gli ospedali sono più liberi, di sicuro c’è una minore percezione del pericolo. Il problema è che in questa fase di incertezza i ragazzi non devono avere un atteggiamento poco prudente, quasi di sfida. Non c’è certezza che le cose siano davvero cambiate, o migliorate. Con il lockdown c’era una garanzia, ora con tutto aperto è diverso. Nella Fase 2, si vede se si è imparato a seguire delle regole, se si è capito cosa si è vissuto in questi mesi». E’ certo più facile prendersela con i ragazzi, più difficile richiamare al senso di responsabilità le categorie. Non c'è stasto lo stesso rigore e la stessa fermezza per far ripartire scuole e università, ad esempio: «Noi non li abbiamo educati. Perché chiudere tutto obbliga le presone a ubbidire. E’ oggi però che si dimostra di aver capito la lezione. E’ nei comportamenti che si vede se si ha compreso ciò che è accaduto e ciò che stiamo vivendo ora». L’unica risposta è la repressione, però: «Dovremmo creare delle campagne non di repressione ma per creare uno stile di vita che protegge, se dire io resto a casa è stato vincente, dovremmo promuovere non la repressione ma il fatto che vedano cool, alla moda, avere un comportamento prudente. Ma questo vuol dire avere una adesione a questa idea, non la paura di una mula. Sei più figo se ti proteggo. Se vuoi essere un ragazzo al passo con i tuoi tempi indossi la mascherina, consumi lo spritz mantenendoti a un metro dagli altri. Quando facevamo le campagne contro la droga dire che lo slogan fa male creava solo voglia di trasgressione. Noi dobbiamo sviluppare stili postivi di comportamento. La repressione innesca solo la voglia di trasgredire».