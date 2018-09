Libero Arbitrio: "Intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Pamela Mastropietro"

È stata depositata la mozione voluta dai consiglieri di Libero Arbitrio (Cappellini, Turrin, Cavatton) per l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Pamela Mastropietro, la 18enne romana brutalmente uccisa in provincia di Macerata da un 29enne di origini nigeriane che avrebbe poi confessata di averla accoltellata a morte.

La mozione

Tra le premesse della mozione si legge che l’omicidio “ha scosso l’opinione pubblica e sollevato il velo di ipocrisia e finto buonismo sulle attività criminali di un gruppo etnico ben definito e che viene indicato sotto il nome di mafia nigeriana”, che “le cronache giornalistiche hanno riportato l’edulcorato resoconto di un crimine efferato quanto lucido ed in perfetta sintonia ed esecuzione di rituali e pratiche in uso alla suddetta mafia nigeriana”, che “i periti chiamati ad analizzare i resti della povera Pamela, ne hanno riscontrato l’assenza degli organi interni, presuntamente ingeriti dagli assassini in esecuzione di un rituale magico”, che “l’omicidio di Pamela Mastropietro è soltanto la punta dell’iceberg rispetto alle attività criminali sempre più diffuse e violente poste in essere sul suolo italiano dall’organizzazione criminale su nominata” e che “la nostra città è gravemente interessata dal fenomeno in esame, risultando Padova la centrale di spaccio del nord Italia, nonché una delle città più afflitte dal mercimonio di donne schiave nigeriane”.

La giunta

Sulla mozione si legge che “Il Sindaco e la Sua Giunta si impegnano ad attivare il percorso istituzionale idoneo perché venga promossa l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria della giovane Pamela Mastropietro, nonché ad individuare un momento di ricordo collettivo che sia al contempo occasione di riflessione e studio sull’aumento della criminalità organizzata di derivazione migratoria”.