Acciaierie Venete, Ruzzante: “Il consiglio regionale di mercoledì inizi parlando di sicurezza sul lavoro”

Uniti, per evitare altre tragedie. I capigruppo del Partito Democratico Stefano Fracasso e del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti si associano alla richiesta del consigliere Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) di iniziare il Consiglio regionale in programma mercoledì 16 maggio con la discussione sulla mozione "Sicurezza sul lavoro in Veneto: proposte per un intervento regionale", presentata il 26 marzo dallo stesso Ruzzante.

“Pronti a chiedere un consiglio regionale straordinario”

Il quale annuncia: “Vogliamo portare subito in discussione la mozione che raccoglie le proposte avanzate da Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm in materia di salute e sicurezza del lavoro. La mozione è stata promossa da Liberi e Uguali e condivisa dai gruppi del Partito democratico e del Movimento 5 stelle che oggi ne hanno annunciato la sottoscrizione. Ovviamente la mozione è a disposizione di quanti anche di altri gruppi vorranno condividerla e sottoscriverla. Sarebbe veramente incredibile e incomprensibile cominciare il consiglio regionale di domani parlando di legge elettorale e ignorare quanto accaduto alle Acciaierie Venete. Nel caso in cui la nostra richiesta non venisse accolta dalla maggioranza chiederemo un Consiglio regionale straordinario sul tema urgentissimo e non più rinviabile della sicurezza sul lavoro a maggior ragione dopo l'annuncio del presidente della Giunta di voler promuovere gli stati generali della sicurezza. È impensabile che dopo i gravissimi incidenti avvenuti nelle ultime ore il Consiglio regionale non affronti la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro, sarebbe un pessimo segnale da parte delle istituzioni”.