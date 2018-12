Municipi senza Frontiere: delegazione siriana a Palazzo Moroni

L'assessora alla Cooperazione Internazionale, Pace e Diritti Umani Francesca Benciolini e il consigliere comunale Roberto Marinello hanno ricevuto oggi a Palazzo Moroni una delegazione di rappresentanti delle municipalità del Kurdistan siriano nell'ambito del progetto di Anci "Municipi senza Frontiere".

Rojava

Municipi senza Frontiere si pone l’obiettivo di accrescere la capacità di gestione delle Municipalità, promuovendo quelle piccole azioni di aiuto e sostegno reciproco da parte dei Comuni volte a migliorare la collaborazione e lo scambio. Nei mesi scorsi un dirigente del Comune di Padova si è recato in Kuridistan per degli incontri formativi e oggi i rappresentanti delle municipalità che partecipano al progetto sono state a Padova per confrontarsi con le struture dell'amministrazione comunale.

Municipalità

La delegazione ricevuta a Palazzo Moroni è formata da Sonia Mirza, Co-sindaca di Qamishlo est, Kawa Khalaf, direttore del direttorato dell’acqua di Hasakeh, Berivan Omar, vice co-presidente del dipartimento delle municipalità e dell’ambiente, Ronak Ahmad, ingegnere civile del settore tecnico del dipartimento delle Municipalità e dell'Ambiente, Ali Abead, esperto legale della municipalità di Tell Kocher, Breen Mohammed, direttore del settore tecnico del dipartimento delle municipalità e dell’ambiente.