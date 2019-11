Musei gratis per due settimane per gli studenti Erasmus: la decisione del Comune di Padova

Musei Comunali gratuiti per un periodo di due settimane per gli studenti Erasmus a Padova in questo trimestre. La Giunta comunalo lo ha deliberato, martedì 5 novembre, su proposta dell’assessore alla cultura Andrea Colasio: «Il Programma Erasmus è molto popolare - spiega Colasio - tra gli studenti universitari europei e l’Università di Padova accoglie nel trimestre ottobre-dicembre 2019, circa 800 ragazzi provenienti da numerosi Atenei europei. Erasmus incoraggia la comprensione e la conoscenza della cultura del Paese ospitante e contribuisce a creare quella capacità di apprezzare e convivere con culture diverse che è sempre stata una delle cifre peculiari della nostra città. Diffondere all’estero poi attraverso questi giovani l’immagine di una Padova accogliente ed attenta alla cultura è un ottimo biglietto da visita per la nostra città».

Delibera

La delibera stabilisce quindi che nell’ambito della collaborazione con l’Università di Padova, come “gesto di accoglienza della Città” verso gli studenti Erasmus presenti a Padova nel trimestre ottobre -dicembre 2019, questi ragazzi avranno la possibilità di entrare gratuitamente alle sedi museali per un periodo di due settimane, esattamente dal 18 novembre al 1 dicembre, semplicemente esibendo il badge dell’ Università. La gratuità riguarda i Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuchermann il Museo del Risorgimento e il Palazzo della ragione. Restano esclusi la Cappella degli Scrovegni e le Mostre con biglietto SIAE.