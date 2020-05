Fiocco azzurro in casa Bitonci: è nato Antonio, la madre è la deputata Marica Fantuz

Lo hanno chiamato Antonio, come il Santo di Padova: è nato nella mattinata di giovedì 21 maggio il figlio di Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, e Marica Fantuz, deputata trevigiana della Lega.

Nascita

A dare l'annuncio è stata proprio la neo-mamma tramite il proprio profilo Facebook, citando "I fantasmi di pietra" di Mauro Corona: "Il 21 maggio, dopo la mezzanotte, tutti gli alberi della terra emettono leggere vibrazioni. In pratica prendono a cantare. Stradivari lo sapeva e tagliava gli abeti di risonanza quella notte. Ecco perchè la voce dei suoi violini è inimitabile. Perchè in una notte di maggio gli alberi cantano. E si possono sentire", con tanto di cuore azzurro finale. Si tratta del terzo figlio per Massimo Bitonci.