Natale 2019, anche il tram si veste a festa

Anche il tram si veste a festa in questi giorni che ci separano dal Natale. Una iniziativa che spiega l'assessore al commercio, Antonio Bressa: «Ogni giorno una novità per il Natale a Padova per constinuare a stupire e attrarre l’attenzione sulle iniziative in campo. Da domenica 8 dicembre è in circolazione un tram molto speciale, completamente personalizzato con le immagini della campagna di comunicazione natalizia, per alleare simbolicamente il mondo del commercio e delle attività economiche con la mobilità sostenibile. Il mezzo rosso contribuirà così a creare la giusta atmosfera in città. Per la realizzazione dobbiamo ringraziare Promex - Azienda Speciale CCIAA di Padova e YAK Agency».