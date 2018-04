Natalino Balasso: "Si reclama il nazionale con atteggiamento provinciale. L'arte è tutto fuorché stabile"

E' in tournée, come si addice a un uomo di palcoscenico come Natalino Balasso, ma ugualmente riusciamo a raggiungerlo per farci dire la sua sulla querelle nata attorno al declassamento del Teatro Stabile del Veneto da teatro nazionale. Lo raggiungiamo al telefono che è pomeriggio di venerdì 13 e già è rimbalzata la notizia della iniziativa della Lega a sostegno dello Stabile. Perché la questione, inutile girarci intorno, è soprattutto politica. La Lega, ma anche altri partiti, hanno manifestato da subito sostegno allo Stabile. Balasso, non è assolutamente di questo avviso.

La Lega e la provincia

"Lo Stabile - parte in quarta Balasso - è quello che intende essere, inutile che ci nascondiamo. Le realtà pubbliche rendono conto alla realtà politica del territorio di cui fanno parte. Qui c’è la Lega sembra, e si vede. Questo atteggiamento da fortino, la chiamata a raccolta degli artisti veneti a difesa dello Stabile ha un carattere davvero provinciale. Questo è già un aspetto che fa a pugni con la vocazione nazionale, mentre uno dei problemi è proprio l’opposto, la visione molto circoscritta. Paradossalmente si vuole essere teatro nazionale e ci si barrica sventolando la bandiera regionale".

Teatro Stabile e politica

Una situazione comunque diffusa, non si tratta solo di quello succede qui, comunque: "Il problema dello Stabile del Veneto è quello di tuti gli stabili visto che gli organismi statali non sono tenuti a dichiarare la qualità. Parliamoci chiaro, neppure il pubblico si rende conto e sa distinguere, per come è stato abituato in tutti questi anni, uno spettacolo ben fatto da uno fatto peggio. Perché non si sperimenta, non si osa. L’unico parametro di valutazioni sono i biglietti. Quindi se io costringo centinaia di studenti ad andare a teatro, meccanismo che di certo non li avvicina, faccio numeri. Stacco biglietti. Quel che rimane, il margine oltre a quel freddo dato, è il terreno delle opinioni. Chi poi anche è chiamato a esprimere valutazioni sono addetti ai lavori stipendiati dagli stessi che dovrebbero giudicare".

"Ci sono artisti, ma non c’è arte. E' messa da una parte"

Non prende neppure fiato Natalino Balasso, è come se recitasse un testo che conosce a memoria. In reatà chi calca i palcoscenici questi discorsi li sente o li fa, da anni. "Il parametro non può essere la percentuale di abbonati confrontato sul numero di spettacoli. E se cominciano a mancare gli abbonati, perché muoiono visto l’età media dei frequentatori degli stabili, diminuiscono gli spettatori e sembra che hai fatto un brutto lavoro. Non ci si può basare sui numeri. Il teatro ragazzi fa pubblico ma quello non è andare a teatro, però fa media spettatori. Ditemi uno studente che non andrebbe a teatro piuttosto che andare a scuola".

L'ex direttore De Fusco e il caso Napoli

Il teatro è un luogo di fatica oltre che di espressione artistica. "Gli spettacoli chi li fa sono gli attori e i tecnici, i musicisti e i tecnici, ballerini e tecnici, registi e tecnici. Pensate davvero che negli stabili siano queste le figure centrali dell’attività? I teatri stabili amministrano denari, non producono ricchezza culturale. Il paradosso è che il costo da abbattere è quello degli artisti, perché i soldi che finanziano le attività sono sempre gli stessi, se non meno, da molti anni in qua. È storia dell’anno scorso, la compagna del Mercadante, dello Stabile di Napoli, che sceglie di tagliare gli stipendi a chi è in tournée. E’ il direttore del Teatro Nazionale di Napoli, Luca De Fusco che già abbastanza danni ha fatto e dovrebbe stare più vicino a una galera che a un teatro, ha scelto di salvare la baracca tagliando gli artisti. Sbaglio o era lui direttore dello Stabile del Veneto quando gli sprechi hanno cominciato a superare il limite?"

150 dipendenti, nessuno è un artista

"I teatri stabili hanno 150 dipendenti ma nessuno è un’artista. Ma cosa pensiamo cosa sia il teatro? Uno Stabile impiega per uno spettacolo il 10, massimo il 15% delle proprie risorse, il resto serve a fare funzionare la macchina. Quindi adesso più che mai questi teatri statali hanno sempre più bisogno di denaro, per mantenere alti gli standard per i dirigenti, parlo di compensi, a scapito di chi il teatro lo fa. I contributi sono rimasti quelli e quindi quei soldi, la maggior parte, vengono spesi per le retribuzioni fisse".

L'apparato

"Dell’apparato che sta lì a stipendio fisso, di questi sono pochissimi i tecnici, che invece sarebbero tra i pochi che avrebbe un senso valorizzare. Poi ci sono e i tecnici che girano con le compagnie sono assunti per la tournée, loro non hanno mica la certezza della continuità del lavoro. Per questo è incredibile la vicenda dello Stabile di Napoli, che dovendo scegliere chi non pagare, scelse di non pagare chi era in giro. Dopo due settimane che non venivano pagati, gente che ha le spese di che deve stare fuori, hanno deciso di interrompere la tournée. Il problema è assolutamente questo. Poi ci sono le eccezioni come lo Stabile di Bolzano che spende l’85% del suo budget nelle produzioni, solo il resto serve a dirigenti e manager vari.

Spendere anche se non bisogna

“Si propongono agli attori contratti meno vantaggiosi, non si guarda al percorso, al talento, al merito. Così si abbassa il livello di ciò che si vede. Il biglietto conta poco, penso alla “Cativìssima", tra i pochissimi spettacoli dello Stabile del Veneto che è andato all’attivo. Io sono cresciuto nella logica del contenimento dei costi, per ovvi motivi e questa impostazione l’ho sempre mantenuta. Quindi anche allo Stabile il massimo risparmio sui costi, perché io vengo da quel mondo lì. Eppure sono riusciti a spendere quel qualcosa in più che si poteva risparmiare anche in quella occasione. Perché poi c’è anche un gioco di relazioni che è inevitabile in un mondo così. Almeno lo Stabile ha delle regole sue sindacali, due squadre, però poi bisogna stare attenti alla durata e altri vincoli".

Il "postificio"

"Un teatro non ha bisogno di 50 persone. Dove entra la politica dello stato tutto diventa un “postificio”, e chi produce posti di lavoro inevitabilmente manifesta e consolida un potere. E’ per questo che la Lega se ne interessa. Hanno portato avanti l’istanza dello stabile, i leghisti, come fosse una roba da parrocchie".

I teatri nazionali

"La legge sui teatri nazionali sanciva che dovevano essere tre, in modo da potere fare spettacoli grossi e quindi costosi, coi quali sarebbe stato impossibile rientrare col prezzo del biglietto. Ma davvero pensiamo che l’opera lirica rientri dai costi con il prezzo del biglietto? Avrebbero dovuto esserci tre teatri nazionali, uno al nord, uno al centro e uno al sud. Tutto però poi viene risolto a prezzo politico: sono diventati sei, poi sette e così via. E comunque è solo una questione di finto prestigio, perché lo Stabile del Veneto non prenderà meno soldi. Era più giusta l’idea dei tre teatri che potevano rappresentare un rilancio con produzioni, attori e registi importanti, magari anche stranieri. Invece il provincialismo, i conti della serva, la dirigenza dei teatri e chi ci è entrato per avere un posto fisso stanno riducono l’arte a una bega condominiale".

L'arte non è stabile

"La stabilità dei teatri può essere negativa. I teatri dovrebbero essere poco stabili ma luoghi di sperimentazione per cercare nuove strade, nuovi linguaggi, nuove visioni. Diventa un lavoro, altrimenti, qualcosa che ha poco a che fare con l’arte, un po’ come la stabilità. Una struttura burocratizzata fa far passi avanti per scatti di anzianità. Questa è gente che occupa posti che poi sono cruciali. Anche molti artisti sono statalizzati, pretendono continuità di lavoro a prescindere. Al di là della volontà, non tutti gli attori sono artisti, vedo anche lì tanti impiegati".