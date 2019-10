Next, il bus nel futuro: via ai test padovani. Lorenzoni: «La vera innovazione va aiutata e finanziata»

Dai primi di novembre, nel parcheggio della Kioene Arena, quindi solo nei giorni feriali, il mezzo di trasporto pubblico a guida autonoma e a impatto zero, Next, comincia i suoi test anche a Padova. Dopo Torino, la città del Santo. Il mezzo ha avuto l'autorizzazione a circolare da parte del ministero ed è prodotto da un'azienda cento per cento padovana. I minibus elettrici modulari "made in Padova", hanno quindi la targa di prova dal Ministero dei Trasporti.

