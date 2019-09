Noventa Padovana, l'annuncio del sindaco Bisato: «Hotel Paradiso: i ragazzi profughi in altri centri, parte la ristrutturazione»

Il sindaco di Noventa Padovana, Alessandro Luigi Bisato, ha annunciato che «entro mercoledì 25 della settimana prossima i ragazzi profughi ospitati all’hotel Paradiso saranno spostati in altri centri». Il sindaco in una nota rinrazia «la Prefettura per il prezioso lavoro di raccordo».

4 anni

«In questi quattro anni - prosegue il sindaco di Noventa Padovana - abbiamo messo in pratica concretamente il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri di convivenza, l’umanità che va riconosciuta a qualsiasi essere umano e la fermezza nel perseguire eventuali comportamenti non rispettosi. Qualche giorno e nella struttura alberghiera inizieranno lavori di ristrutturazione per proporsi ai molti turisti che amano la Riviera del Brenta e le sue bellezze».