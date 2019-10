Il caso dell'Hotel Paradiso arriva in Provincia. Il Presidente Bui smentisce richiesta dimissioni per Marcello Bano

La vicenda dell'Hotel Paradiso e le polemiche che sono nate dalle dichiarazioni e dai video del vice presidente della Provincia, Bano, non smette di placarsi. Anzi circola la voce di una richiesta di dimissioni da parte del primo cittadino Noventa Padovana, Luigi Bisato: «Non ho mai chiesto le dimissioni da vice presidente della Provincia di Marcello Bano, ho solo chiesto una verifica sul modo di interpretare le istituzioni. Così è andata, se poi a qualcuno piace giocare con la fantasia per creare polemica, quello è un altro discorso», spiega Luigi Bisato, sindaco di Noventa Padovana.

Conferma

Conferma la stessa cosa il Presidente, Fabio Bui: «Ne e parleremo in gruppo ma nessuno ha mai chiesto le dimissioni di nessuno. Ho sempre gestito le cose collegialmente e sarà così anche in questo caso. Ne discuteremo in coordinamento, le condivideremo assieme perché la Provincia è di tutti. Io comunque di dimissioni non ho mai sentito da Bisato».

Fratelli d'Italia

Il comunicato di Fratelli d'Italia però farebbe pensare il contrario, anzi «ribadisce come la “Provincia di Tutti” sia nata da un patto trasversale tra le forze politiche, anche di opposti schieramenti, con il solo fine di servire le 102 municipalità che la compongono nell’esclusivo interesse delle amministrazioni locali. Un patto tra amministratori pubblici che prevedeva e speriamo continui a prevedere, l’esclusione di giochi politici di parte e di partito dalla conduzione e dall’ operato dell’ Ente Provincia. Spiace notare che questa visione che tutti dovrebbe accumunare e che dovrebbe essere l’unico motore del nostro agire come consiglieri provinciali, stia ultimamente lasciando il passo ad una sfida partitica che trasferisce le seppur legittime contrapposizione a livello comunale all’ interno di Palazzo Santo Stefano. Sollecitiamo, dunque, un immediato chiarimento politico tra le forze che compongono la lista unitaria per rilanciare l’operato della “Provincia di Tutti” o viceversa trarne le dovute conclusioni».