Nuova disposizione del mercato nelle piazze, parla l'assessore Bressa

Siamo stati al mercato di Piazza dei Frutti e Piazza delle Erbe insieme all'assessore al commercio Antonio Bressa per faci spiegare come è stato organizzato e perché si è ottenuta la deroga dalla Regione. Sabato 4 aprile infatti non si è svolto il mercato nelle piazze come da indicazione data dall'ordinanza regionale. Sono però ventimila circa gli abitanti del centro storico e a parere dell'amministrazione comunale è più salutare che queste persone non siano costrette a spostarsi nei vari quartieri per fare la spesa. Meglio dar loro la possibilità di non muoversi dal centro storico. Così l'amministrazione comunale, con l'ausilio dell'assessore Micalizzi che ha supportato il collega Bressa che con il sindaco ha cercato la soluzione che potesse accontentare sia i residenti che i commercianti garantendo comunque la sicurezza necessaria di questi tempi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore Antonio Bressa ha pure spiegato il perché di questa soluzione, con le transenne e la distribuzione dei guanti a chi non ne è provvisto. Una soluzione che ha soddisfatto anche gli operatori del mercato che si sono sentinti rassicurati da questo tipo di soluzione: le transenne, i percorsi obbligati, il supporto della Protezione Civile e la distanza di sicurezza tra venditori e clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore ha anche spiegato come questa soluzione fosse la più logica e la più funzionale: «Questo tipo di organizzazione degli spazi oltre a garantire sicurezza per tutti i presenti semplifica operazioni che fino a poco tempo giudicavamo banali e che invece con la presenza del virus Covid19 ha reso tutto assolutamente complicato. Quindi il nostro obiettivo era doppio, far sì che chi vive in centro non sia costretto ad andare altrove per fare la spesa e garantire anche chi opera in piazza di poterlo fare nella massima sicurezza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.