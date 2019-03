"Il Giardino di Cristallo del Parco Europa sia affidato a persone competenti": l'attacco di Luciani

Riceviamo e pubblichiamo:

"Tutte le sale comunali sono gestite dal Gabinetto del Sindaco dove, peraltro, la concessione della sala prevedeva un pagamento di 300 euro. Dopo l’allontanamento del volontario presente, che voglio ricordare solo nel 2017 ha condotto visite guidate per circa 8.000 persone tra le quali moltissimi studenti provenienti anche da fuori regione, sono subentrati i nonni vigili insediati dall’allora Commissario Prefettizio e non da lei, assessore Gallani. Ora si sente affermare che si vuole valorizzare il Giardino di Cristallo del Parco Europa dandolo in affidamento diretto all’associazione Mame per organizzare conferenze, convegni, mostre ed eventi culturali. È incomprensibile: Antonio Colella di Mame è un bravo e noto organizzatore di feste, eventi in discoteche e bar ma assolutamente non competente in materia di gestione di uno scrigno verde come la “Il Giardino di Cristallo”, che racchiude al suo interno un patrimonio di piante succulente donate dal professor Angelo Levis. E non solo: il giardino botanico ospita anche esemplari rari provenienti da tutto il mondo, ed è quindi decisamente un patrimonio da preservare. Darle in gestione a Mame significa trasformare la serra in un contenitore di convegni alcolici. Del resto si tratta della stessa associazione che organizza il “Parco della Musica”, con tutti i pesanti danni apportati al Parco Europa in questo caso, non solo per responsabilità diretta dell’organizzazione ma perché il Parco non è adatto a queste manifestazioni se non a fronte di un adeguamento del Parco stesso. Voglio ricordare inoltre che la serra non è mai stata utilizzata nel corso della passata amministrazione per organizzarvi feste, cosa invece che è stata fatta di recente per esponenti politici e della Giunta".

Alain Luciani Consigliere Comunale Lega Nord