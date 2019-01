Nuovi alberi per Piazza Capitaniato

Sono state messe a dimora, venerdì 18 gennaio, tre sofore (Sophora Japonica) in Piazza Capitaniato. Le piante vanno a sostituire gli alberi danneggiati dal fortunale che si è abbattuto in città lo scorso luglio e i bagolari già compromessi.

Tempesta e alberi

«Con la tremenda tempesta dello scorso luglio abbiamo perso una sofora storica di Piazza Capitaniato mentre a inizio dicembre abbiamo dovuto abbattere alcuni bagolari compromessi – spiega l’assessora al Verde Chiara Gallani – L’importanza del luogo per tutti i padovani aveva richiamato grande attenzione sugli interventi preannunciati».

«Oggi - prosegue l'assessora - come promesso e soprattutto come doverosamente previsto, stiamo piantando gli alberi in sostituzione. Mettiamo a dimora nuove piante, tutte sofore, per recuperare il disegno di questa splendida e unica piazza padovana, in cui verde e storia si intrecciano e coprono 150 anni della nostra città».