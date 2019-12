«Nuovi alberi nel quartiere, finalmente»: l'annuncio di Chiara Gallani

«Il confronto coi residenti va avanti da almeno un anno, e a loro avevamo promesso di farlo. E così sarà»: l'assessore Chiara Gallani annuncia raggiante la piantumazione di 18 alberi a Città Giardino.

Magnolie

Per la precisione in via Luigi Configliachi: saranno 18 splendide magnolie - con aiuole ben rifinite e protette con un adeguata struttura per la difesa degli alberi - che andranno a ornare la strada a ridosso di Prato della Valle. Un progetto del costo di 78mila euro, e che come spiega Chiara Gallani «io e l'assessore Micalizzi abbiamo fortemente voluto rifacendolo completamente dopo aver sentito Enel e AcegasApsAmga. I residenti aspettano da anni che venga realizzato, perché la via era rimasta un po' spoglia e il fortunale del 2018 aveva ulteriormente peggiorato la situazione. Saranno degli alberi bellissimi, che potranno raggiungere i 20 metri di altezza». Le magnolie verranno piantate entro la prossima primavera.