Nuovo gruppo consiliare di Fratelli d'Italia: Cappellini e Turrin, manca solo il "placet" della Gardini

Nuovo capitolo della vicenda della costituzione del gruppo consiliare di "Fratelli d’Italia" nella città di Padova. I consiglieri comunali Elena Cappellini ed Enrico Turrin sono intervenuti con una nota che chiarisce la posizione dei due.

Cappellini e Turrin

«Da oltre un mese siamo in contatto con dirigenti locali e apicali di "Fratelli d’Italia" per formalizzare l’adesione al progetto di Giorgia Meloni (in data 20/06/2019 in Roma, la Consigliera Elena Cappellini ha incontrato la leader del partito On. Giorgia Meloni; in data 22/06/2019 i Consiglieri Elena Cappellini ed Enrico Turrin hanno incontrato il Commissario di Fratelli d'Italia per Padova e Provincia, On. Elisabetta Gardini palesando l'intenzioni di aderire al partito), in data 17/07/2019 hanno inviato formale e-mail al Commissario Provinciale e Cittadino On. Gardini formalizzando la volontà di aderire a "Fratelli d’Italia". Non c’è nessun retroscena da evidenziare e nessuna divergenza di opinione. Il comunicato congiunto dei consiglieri comunali inviato alla stampa palesa l’adesione e la voglia di partire il prima possibile nel contribuire alla realizzazione del grande movimento dei conservatori e sovranisti lanciato da Giorgia Meloni ad Atreju lo scorso anno. La stima e il rispetto che nutrono in tutti coloro che ricoprono ruoli in "Fratelli d’Italia", da Giorgia Meloni a Elisabetta Gardini così come del Coordinatore Regionale On. Sergio Berlato consente di attendere serenamente la formalizzazione dell’adesione da parte del Partito sperando che arrivi il prima possibile, permettendo così a Fratelli d’Italia di essere rappresentata, per la prima volta, in Consiglio Comunale a Padova.

Gardini

Da quello che si evince da questa nota, tutti i passaggi dell'iter sono stati fatti, ora è Elisabetta Gardini che deve dire l'ultima parola e sciogliere il nodo.