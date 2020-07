Nuovo investimento per le strutture ludiche nelle aree verdi

Nuovo investimento dell’Amministrazione Comunale sulle strutture ludiche nelle aree verdi. La Giunta ha infatti approvato su proposta dell’assessora Chiara Gallani un investimento di 350 mila euro per la manutenzione, la ristrutturazione e l’aumento della sicurezza delle “giostrine” e per l’installazione di nuove strutture.

Spazi verdi

«Continua il nostro impegno per rendere più accoglienti gli spazi verdi della città, e non solo – spiega l’assessora Gallani – Questo intervento a 360 gradi riguarda infatti parchi e aree verdi, ma anche i giardini di asili nido, scuole dell’infanzia e primarie. Un intervento importante che consentirà di risistemare le strutture che più risentono dei segni del tempo, di migliorare la sicurezza per i bimbi, ma anche di offrire nuove occasione di gioco e divertimento con l’installazione di nuove e moderne strutture».

Settore Verde

I tecnici del Settore Verde hanno individuato alcune postazioni su parchi e aree verdi che necessitano di interventi, oltre a quelle nei giardini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. Un elenco non esaustivo e che potrà essere ampliato, visto che il progetto finanziato prevede anche il monitoraggio delle diverse aree.

Finanziatori

«L’impegno e l’attenzione per la cura delle nostre aree verdi sono prioritari per noi – conclude Chiara Gallani – Lavoriamo anche per coinvolgere altri soggetti a sostegno di questo complesso progetto e voglio ringraziare ancora chi ha permesso di realizzare negli ultimi mesi alcune importanti opere, come Fondazione Cariparo, che ha finanziato nella scorsa primavera grandi giochi in arrivo in autunno, e i Rotary che ci hanno aiutato a realizzare una piastra inclusiva al parco Iris, inaugurata recentemente».