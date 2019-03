Nuovo nodo idraulico di Montegrotto Terme. Sabato 16 marzo l'inaugurazione 

Il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello sarà presente, assieme all’intera amministrazione comunale, sabato prossimo, 16 marzo, alle 10 all’inaugurazione delle opere recentemente ultimante dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione per migliorare la sicurezza idraulica del territorio sampietrino. I lavori sono stati finanziati dalla Regione del Veneto con fondi europei PAR FSC per un’importo di 800 mila euro.

Opera voluta

«L’impegno della nostra amministrazione - spiega il sindaco Morandello - rispetto alla questione idraulica è quotidiano e ha la priorità assoluta, anche per quanto riguarda gli investimenti già predisposti e che predisporremo. In tutti questi sforzi è fondamentale l’ottimo rapporto di collaborazione instaurato con il Consorzio di Bonifica, con i comitati dei cittadini alluvionati e con tutti i Comuni appartenenti al nostro bacino idrografico: solo affrontando in maniera congiunta la situazione idraulica gestendola oltre che a valle anche a monte potremmo raggiungere i migliori risultati. Non posso che esprimere un grande ringraziamento al Consorzio di Bonifica Bacchiglione al presidente Paolo Ferraresso al direttore Francesco Veronese per aver ultimato questo nuovo impianto di sollevamento con elettropompa che migliorerà la sicurezza idraulica di tutto il territorio di Montegrotto Terme».