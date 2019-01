Nuovo palazzetto in Arcella, lo realizzerà un fondo svizzero: 700 posti per basket, volley e calcio a 5

Un nuovo palazzetto dello sport, in via Perosi, all'Arcella: una struttura da 700 posti per basket, volley e calcio a 5. Una operazione da 2 milioni di euro che è l'investimento che un fondo svizzero ha deciso di fare nella città del Santo. Ne ha parlato con noi l'assessore allo sport per il comune di Padova, Diego Bonavina.

