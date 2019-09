Nuovo Stadio Euganeo: la progettazione affidata all'architetto Giulio Muratori

Buone notizie in merito alla ristrutturazione dello stadio Euganeo. L'assessore allo sport, Diego Bonavina, ha spiegato alla stampa che il Comune ha affidato la progettazione definitiva del restyling dello stadio all'architetto Giulio Muratori e al suo studio. I tecnici del Comune che seguiranno la fase di progettazione definitiva sono l’ingegner Claudio Rossi e l’architetto Stefano Benvegnù.

Euganeo 2021 - 2022

«Una volta ultimato il progetto pubblicheremo il bando di gara per l'appalto integrato riguardante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. Se non ci saranno ricorsi o altri intoppi burocratici, potremo cominciare a mettere le mani sull'Euganeo già a settembre dell'anno prossimo, e cominciare così la prima fase della ristrutturazione dell'impianto di viale Nereo Rocco». Inevitabile la domanda su quando effettivamente i lavori saranno ultimati: «Contiamo di farcela, a terminare tutti i lavori, per l’inizio della stagione 2021-2022» ha spiegato Bonavina.