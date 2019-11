L'on. Raduzzi (M5S) in provincia dal Presidente Bui: «Una soluzione per il ponte di Curtarolo»

Presso la sede della Provincia di Padova, nel pomeriggio di lunedì 4 novembre, incontro tra il Deputato Raphael Raduzzi (M5S) ed il Presidente della Provincia Fabio Bui, per affrontare la problematica del ponte di Curtarolo: «Ho chiesto un incontro urgente al Presidente Bui - dichiara Raduzzi - a seguito dei numerosi appelli dello stesso e dei tanti comuni coinvolti. In questo momento, sono a rischio non solo i tanti cittadini che ogni giorno passano per il ponte, ma lo stesso tessuto economico di tutta l’alta padovana».

Ordinanza

«Attualmente è in vigore un'ordinanza che devia una parte del traffico per alleggerire il carico sul ponte, ma la situazione rimane comunque preoccupante. Tutta la politica dovrebbe prendere atto del problema e senza tanti proclami, darsi da fare per risolverlo. A questo proposito – continua il Deputato - domani incontrerò il viceministro alle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri con il quale valuteremo concretamente tutte le azioni del caso, incluso il trasferimento della competenza ad Anas, per avviare il prima possibile i lavori per il nuovo ponte. Assieme al Presidente Bui ci terremo costantemente in contatto per muoverci in maniera coordinata affinché si possa finalmente trovare una soluzione definitiva».