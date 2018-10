Maxi-blitz antidroga, tutta la soddisfazione di Luca Zaia: «Ennesima dimostrazione di coraggio»

«La giornata è cominciata bene: 100 chili di droga spazzati via, 200mila euro di proventi illeciti tolti ai delinquenti, nove seminatori di morte arrestati. A nome di tutta la gente per bene, grazie agli inquirenti, alla Mobile di Padova e ai colleghi di Torino, Milano, Vicenza e Treviso, agli uomini della Polizia Scientifica e del Servizio Centrale Operativo. Una squadra che non smette mai di lottare». Parola di Luca Zaia, Governatore del Veneto, che commenta «con soddisfazione e gratitudine» gli esiti della vasta operazione antidroga coordinata dalla Polizia di Padova e scattata alle prime ore dell’alba di martedì 9 ottobre.

«Ennesima dimostrazione di coraggio»

Zaia, inoltre, ne approfitta per tornare sulla decisione di Matteo Salvini di mandare rinforzi a Padova e nell'intera regione: «Questi agenti, a cominciare da quelli sotto copertura, hanno dato l’ennesima dimostrazione di coraggio, determinazione e preparazione rischiando in prima persona per il bene della collettività e nel nome della legalità e dimostrando una volta di più, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto saranno ben spesi tutti i fondi che il Ministero dell’Interno utilizzerà, come annunciato dal Ministro Matteo Salvini, per rafforzare le dotazione e gli organici delle nostre forze dell’ordine».