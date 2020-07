Operazione interforze "Area Funghi", Giordani: «Non esistono e non esisteranno zone franche»

Nella serata di giovedì 16 luglio anche la polizia locale - Squadra attività produttive ha partecipato all'operazione interforze nell'"area Funghi” di via Bernina, oggetto di numerose segnalazioni da parte di residenti per problematiche di disturbo e sicurezza.

Sergio Giordani

Commenta a tal proposito Sergio Giordani, sindaco di Padova: «Interventi come quello di giovedì 16 luglio rappresentano un segnale importante e concreto che viene dato ai cittadini in maniera corale da tutte le istituzioni e da tutte le forze dell’ordine, perché deve passare il messaggio che in città non esistono e non esisteranno zone franche. Un grazie va a Prefetto, Questore, Comandante dei carabinieri, Comandante della guardia di finanza e alla nostra polizia locale: da lungo tempo l'area di via Bernina 18 presenta delle criticità sia in termini di attività che disturbano la tranquillità dei residenti, sia dal punto di vista igienico, della sicurezza e della vivibilità. Sicuramente la chiusura in muratura dell'accesso all'area dal lato di via Annibale da Bassano attuata da alcuni mesi su iniziativa di questa Amministrazione ha prodotto effetti positivi, ma questo non è sufficiente: ne è riprova il fatto che la polizia locale anche giovedì sera ha dovuto procedere al sequestro di generi alimentari in un locale in cui veniva effettuata ristorazione abusiva. La strada intrapresa è quella giusta ed è apprezzata dalla popolazione, la sinergia costante con il Questore e le forze dell’ordine è l’unica via per garantire la serenità pubblica e per riaffermare la legalità, come Comune stiamo collaborando al massimo e sono certo che sapremo continuare assieme con decisione».