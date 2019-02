Operazione decoro a Montegrotto Terme: individuati  16 veicoli abbandonati, la polizia locale pronta a rimuoverli

La Polizia Locale di Montegrotto Terme ha proceduto nei giorni scorsi a un un controllo capillare del territorio individuando 16 veicoli in stato di abbandono. “Questo - spiega il comandante Maurizio Cavatton - oltre che un problema per il decoro urbano, è un pericolo sia per l’ambiente sia per le persone che potrebbero ferirsi con i vetri rotti, materiale ferroso o per le conseguenze che potrebbero derivare dalla presenza di liquidi infiammabili”. Per questo, nei prossimi giorni la Polizia locale rimuoverà i veicoli abbandonati e li conferirà, per la temporanea custodia, a un centro di raccolta autorizzato.

Decoro

“Questa operazione - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - è un’altra azione concreta di controllo del territorio, a dimostrazione del fatto che da due anni a questa parte siamo passati dalle parole ai fatti. Un controllo capillare che ha creato tutti i presupposti per mettere in rete carabinieri, polizia locale e associazioni di controllo del vicinato. Siamo passati dai proclami e dall’improvvisazione delle precedenti amministrazioni alla concretezza come dimostra questa ultima azione a cui ne seguiranno altre molto incisive per contrastare chiunque possa minare la sicurezza dei sampietrini”. Uno dei veicoli rinvenuti è già stato restituito al proprietario poiché dai controlli è emerso che era stato rubato. Ci sono inoltre quattro veicoli con targa estera, uno privo delle targhe e un motociclo.

Proprietari

I proprietari dei veicoli che saranno individuati saranno invitati a procedere al ritiro immediato, previo pagamento delle spese, con l’avvertenza che il mancato ritiro comporterà la perdita di proprietà del veicolo. Per la restituzione i proprietari dei veicoli dovranno rivolgersi entro 60 giorni alla polizia locale di Montegrotto. Se non vorranno ritirare il veicolo, i proprietari avranno comunque l’obbligo di consegnare i documenti di circolazione in possesso, o la copia della denuncia di smarrimento o furto. Trascorsi 60 giorni senza che il veicolo sia chiesto in restituzione, il centro di raccolta procederà alla rottamazione.

Smaltimento

Finita questa operazione, la polizia locale proseguirà il controllo di veicoli dismessi e giacenti nelle aree private. “Automobili e motocicli - spiega il comandante Cavatton - una volta dismessi devono essere avviati alla rottamazione, non possono essere tenuti in giardino, perché a tutti gli effetti sono considerati rifiuti e come tali sussiste l’obbligo di smaltirli”.