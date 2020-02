Operazione decoro: prossimo obiettivo mozziconi e avvisi sui lampioni

Prosegue l’operazione decoro a Montegrotto Terme. Il sindaco Riccardo Mortandello, dopo le molte segnalazioni ricevute dai cittadini e da un gruppo di ragazzi della scuola media Vivaldi che in una giornata ecologica si sono impegnati nella pulizia di Parco Mostar, ha deciso di adottare misure severe contro chi getta a terra mozziconi di sigarette e chi, magari anche in buona fede, attacca avvisi di ogni sorta (gatti smarriti e quant’altro) ai pali della luce con un triplo giro di nastro adesivo.

Danno

“Stiamo studiando - annuncia Mortandello - un’ordinanza specifica o un aggiornamento del regolamento comunale di Polizia Locale. Per una località turistica come Montegrotto Terme il decoro è estremamente importante e dobbiamo sensibilizzare i cittadini sul fatto che alcune azioni che possono sembrare innocue provocano invece un danno nel tempo. I mozziconi di sigaretta gettati a terra non si degradano. Gli avvisi sui pali, siano essi epigrafi, annunci di distacco della luce o del gas per qualche ora, o animali smarriti, attaccati con il nastro adesivo tutto intorno rimangono appesi per anni, uno sull’altro, magari scoloriti e illeggibili, ma sempre presenti, e questo non va bene perché crea degrado”.

Impegno

“Apprezzo molto - prosegue il sindaco - l’impegno dei ragazzi della scuola Vivaldi che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per una pulizia a fondo del parco Mostar, ma è necessario che lo sforzo sia condiviso e che la consapevolezza che ogni comportamento individuale influisce sulla sfera pubblica. Per questo nei prossimi mesi doteremo anche il centro storico di un maggior numero di cestini per la carta, le immondizie e i mozziconi. Con la speranza ovviamente che non ci sia chi, aggirando la raccolta porta a porta, li scambi per cassonetti”.