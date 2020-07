Opere di immediata cantierabilità, la Regione Veneto destina 5 milioni di euro ai Comuni

La Giunta regionale del Veneto - su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Elisa De Berti - ha approvato il primo programma di riparto del 2020 dei finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali di importo fino a 200mila euro.

5 milioni di euro

Entro il termine di presentazione delle domande (stabilito inizialmente al 23 marzo e poi prorogato al 25 maggio per dare più tempo alle amministrazioni locali nel frattempo chiamate a svolgere attività urgenti di contrasto al diffondersi del Covid 19) sono pervenute 407 istanze da parte di Comuni e Unioni di Comuni del Veneto, e di queste 366 sono state ritenute ammissibili. Per il primo riparto la Regione ha messo a disposizione 5 milioni di euro, vale a dire tutte le risorse oggi presenti a bilancio per questa finalità. Con tale cifra saranno finanziate le prime 118 istanze e appena saranno disponibili ulteriori fondi si procederà con successivi riparti, attraverso lo scorrimento della graduatoria. Sottolinea l'assessore De Berti: «Grazie a questi contributi "a fondo perduto" i Comuni potranno realizzare opere con caratteristiche di immediata cantierabilità: una forma di finanziamento che ha riscosso un notevole successo nell’ultimo decennio e che soprattutto in questo annus horribilis del Coronavirus risulterà ancora più prezioso per le amministrazioni locali, costrette a fare i conti con l’impoverimento dei loro bilanci».