L'opposizione sposa le mozioni della consigliera Mosco: «Aprire il Park Prandina risolve anche la questione Ztl»

E’ la mobilità il tema su cui più sta insistendo l’opposizione. Due mozioni della consigliera di Forza Italia, Eleonora Mosco, infatti, sono state sottoscritte anche da Lega, Lista Bitonci e Movimento 5 Stelle e riguardano Ztl e, non poteva essere altrimenti, la Prandina.

Mozioni

Partendo da quest’ultima, in una delle due mozioni della consigliera Mosco, oltre a mettere in discussione l’utilità e la funzione del percorso di Agenda 21, si evidenzia come la presenza del park in quella posizione sia indispensabile per riattivare il commercio in centro. Soluzioni come un nuovo parcheggio scambiatore nell’area ex Canova necessita di tempi medio lunghi e non avrebbe lo stesso impatto sul centro, a detta dei consiglieri firmatari e della promotrice. Per la Mosco la soluzione di un’apertura, lei propone dalle 6 del mattino all’una di notte con un ticket decisamente accessibile, è la più immediata e risolverebbe tante soluzioni. Anche per quanto riguarda la Ztl, sempre secondo la mozione della consigliera, perché a detta dell’opposizione le varie sperimentazioni messe in campo dall’amministrazione non hanno portato ai risultati che ci si sarebbe dovuto aspettare sia per quanto riguarda le polveri sottili che l’accessibilità al centro.

Agenda 21

Le due mozioni della consigliera Mosco, la consegna delle firme della consigliera Vanda Pellizzari, più di 1400 raccolte in pochi giorni, tutte iniziative che hanno il chiaro intento di dare un'accelerazione a una decisione che va comunque presa e che molti convengono, anche nella maggioranza, sia la scelta più corretta. Tutto questo accade proprio nella settimana in cui è partito il percorso di Agenda 21, lunedì 11, con un’assemblea molto partecipata, in Guizza.