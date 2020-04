Ordinanza anti-Covid a tempo di record a Montegrotto terme, i mercati settimanali rimangono aperti 

Il mercato dei produttori agricoli al martedì in corso Terme e quello settimanale di piazza Mercato del giovedì si svolgeranno regolarmente anche la prossima settimana a Montegrotto Terme. Il sindaco Riccardo Mortandello ha infatti già firmato un’ordinanza per adeguarsi alle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza con le quali la Regione ha imposto nuovi paletti per lo svolgimento dei mercati all’aperto.

Ordinanza

L’ordinanza disegna un nuovo piano temporaneo del commercio: in sostanza da martedì prossimo piazza Mercato si presenterà transennata in modo da limitare gli accessi a due soli punti di entrata e di uscita, punti che verranno controllati. Il mercato sarà riservato alla vendita di generi alimentari e anche i venditori dovranno indossare mascherine e guanti. Viene invece sospesa, come da ordinanza regionale, la vendita di prodotti florovivaistici, che possono però essere consegnati a domicilio.

Banchi

I banchi all’interno saranno disposti in due sole file e così come è previsto per i centri commerciali sarà consentito l’ingresso solo a persone munite di mascherina e di guanti monouso. La sorveglianza avrà il compito di controllare che anche all’interno del mercato non si verifichino assembramenti.

Polizia Locale

«L’obiettivo - spiega il comandante della Polizia municipale Maurizio Cavatton - è sempre quello di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità. Raccomando a tutti i cittadini di rispettare tutte le restrizioni alle norme perché qualora non venissero rispettate saremo costretti ad agire diversamente». Verranno invece sospesi i mercati settimanali di prodotti agricoli a Turri e Mezzavia.