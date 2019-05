Ostellari: «La Lega ha la fiducia della gente. A Padova siamo il primo partito»

Il senatore Andrea Ostellari e presidente della commissione giustizia, si è detto molto soddisfatto del risultato delle elezioni, sia per quanto riguarda le amministrative che le europee: «In provincia di Padova si vince in comuni che prima erano considerate roccaforti del centro sinistra, come Curtarolo. Importantissime anche la affermazioni a Borgoricco, Camposampiero, Campo San Martino, senza dimenticare tutta la fascia dell’alta padovana». Siete in corsa anche a Cadoneghe: «A Cadoneghe andiamo al ballottaggio e ci andiamo con un ottimo risultato. Anche il risultato che riguarda i comuni della bassa padovana è stato molto positivo».

Padova

E' ancora presto per pensare alle amminitrative a Padova, ma non si può non notare il risultato della Lega: «Certo è presto per parlare delle amministrative a Padova ma non si può non annotare che il risultato raggiunto, essere il primo partito della città, è importante. Serve un progetto inclusivo e capace di mettere nei posti giusti persone di qualità».