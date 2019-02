Padova, Cadoneghe e Vigodarzere: un progetto comune per risolvere il nodo della viabilità

Sabato 9 febbraio, a Palazzo Moroni, Andrea Micalizzi, assessore alle Infrastrutture del Comune di Padova, Michele Schiavo, sindaco di Cadoneghe, e Adolfo Zorzan, sindaco di Vigodarzere, hanno firmato la lettera d'intenti tra i comuni di Padova, Vigodarzere e Cadoneghe per la condivisione di una soluzione per la viabilità di ingresso in città da nord.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'assessore Andrea Micalizzi, dopo la firma, ha commentato: «Un messaggio importante che diamo ai cittadini perché i tre comuni hanno trovato una linea comune per risolvere il nodo dell’accesso Nord. Abbiamo calcolato che sono trentamila i passaggi al giorno, che intacca anche la vita di chi abita in quei comuni. E’ un impegno concreto con risorse economiche che finanziano l’opera che è attesa da tanto tempo». Anche Michele Schiavo, sindaco di Cadoneghe, è molto soddisfatto, visto che sono anni che si parla di fare qualcosa di concreto invece questo non si è mai verificato: «Questa volta è diverso. Nel tavolo abbiamo messo al centro i problemi i il coraggio di affrontarli. Questa lettera d’intenti sancisce un passaggio condiviso che di sicuro, questa volta, permetterà di risolvere un problema annoso». Amministrazioni che dialogano e cercano soluzioni, al netto del colore politico: «Quando si tratta degli interessi dei cittadini e del territorio - Adolfo Zorzan, sindaco di Vigodarzere - la politica sa dare il meglio a prescindere dal colore politico. I comuni si sono messi di buona voglia per risolvere i problemi ponendosi un solo obiettivo, quello di migliorare la vita di chi abita e di ogni giorno percorre quella tratta». Si stima che siano più di trentamila le auto che transitano per quei comuni, ogni giorno, per raggiungere Padova.