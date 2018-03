Padova in corsa per diventare capitale europea del volontariato

Fino ad ora, ad aver conseguito questo riconoscimento sono state Barcellona (Spagna), Lisbona (Portogallo), Londra (Gran Bretagna), Sligo (Irlanda), Aarhus (Danimarca) e infine Kosice (Ungheria).

Il sindaco Giordani

Per Sergio Giordani, sindaco di Padova “La candidatura di Padova a capitale europea del volontariato è una bellissima sfida che vuole rendere onore allo straordinario mondo di associazioni e volontari che da sempre operano a Padova con iniziative a livello locale, nazionale ed internazionale. Il terzo settore è una componente fondamentale della nostra comunità e proprio la nostra città è motore di nuove iniziative e di esperienze innovative necessarie per essere al passo dei tempi. Le motivazioni solide e profonde di chi fa volontariato, etiche, sociali e culturali, non cambiano, ma muta il contesto in cui si esplicano. In questo il comune di Padova è e sarà sempre a fianco di questa grande risorsa, operando in sinergia con tutte le realtà del terzo settore. La candidatura a capitale europea del volontariato è per noi un ulteriore stimolo a fare meglio e di più”.

Il CSV

Per Emanuele Alecci, presidente CSV Padova “La candidatura può segnare per Padova un giusto riconoscimento del passato e uno stimolo per il futuro. È evidente a tutti, non solo agli addetti ai lavori, che Padova è da sempre stata capace di sperimentare una solidarietà concreta e allo stesso tempo visionaria. Da Civitas a Banca Etica, da Fondazione Zancan ai Beati costruttori di Pace sono moltissime le iniziative di impegno civile nate a Padova e diventate patrimonio nazionale. Oggi, con le 6.200 realtà del terzo settore censite e le migliaia di volontari, Padova è ancora punta di diamante del volontariato italiano, ma necessita di nuove motivazioni e di un ricambio generazionale e culturale che può essere alimentato da questa candidatura”.