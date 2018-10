Da "Fratelli d'Italia" a "Padova d'Italia": nuovo circolo territoriale per il partito politico

Per rafforzare ulteriormente il legame tra la propria terra e la propria patria. Nasce in pieno centro "Padova d'Italia", nuovo circolo territoriale di Fratelli d'Italia.

«Crescita a Padova»

Il presidente del circolo locale sarà Claudio Gori, già membro del direttivo del partito. Il tutto con la benedizione di Sergio Berlato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia: «Padova è sempre stato un laboratorio della destra del Veneto e Claudio Gori saprà restituire in città, con il nuovo Circolo e con il suo operato, il rispetto di valori e principi». Si unisce al coro anche Massimiliano Barison, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia: «A Padova siamo in crescita, e lo testimonia la nascita del nuovo Circolo territoriale "Padova d’Italia" con presidente Claudio Gori, stimato imprenditore e consulente padovano, la cui onestà politico-intellettuale lo contraddistingue per coerenza e rispetto delle regole».

«Saremo attenti e propositivi»

I neo presidente Gori non può che ringraziare «Massimiliano Barison e Sergio Berlato per avere accolto con entusiasmo la mia nomina alla presidenza del nuovo Circolo territoriale "Padova d’Italia". Il Circolo è avviato con 13 iscritti, professionisti e esperti di settore e utili allo sviluppo economico e sociale di Padova. Con i cittadini saremo attenti e propositivi verso tematiche sociali, lavoro, mobilità pubblica, edilizia, sicurezza e giovani».