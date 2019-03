Padova Partecipa, grande successo dell'applicazione che connette cittadini e amministrazione

Il sindaco Sergio Giordani ha parlato alla stampa dei risultati, sorprendenti a detta di tutti, dell'applicazione Padova Partecipa. Un modo diretto e veloce per mettere in connessione cittadinanza e amministrazione.

Giordani e la App

«E’ dovere dell’amministrazione comunale - spiega il primo cittadino - fare in modo che le cose vadano al meglio. L’applicazione Padova Partecipa vuole incentivare i cittadini a segnalare i problemi che ci possono essere, anche piccole cose e allo stesso tempo a proporre idee. Quest’anno ci sono stati il 25% in più di contatti diretti con cittadini ai quali poi noi diamo le risposte. Non sempre tutto si puàò fare subito, ma spiegare quando e perché è importante. La città è di tutti, questo vuol dire che è compito dell'amministrazione occuparsene ma senza la partecipazione dei cittadini viene a mancare un elemento importante. Noi in questo crediami molto, dal primo giorno in cui ci siamo insedati».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quali sono le richieste più comuni che fanno i cittadini? «Sicurezza, illuminazione e pulizia dei quartieri sono le richieste più comuni. Come ci stiamo organizzando con Hera è frutto anche delle segnalazioni dei cittadini. E’ un dovere per noi ascoltarli». Cosa succede quando arrivano delle segnalazioni? «Tutte le richieste che arrivano tramite l'applicazione - spiega il sindaco - vengono protocollate. Un metodo che fa sì che i cittadini possano avere delle risposte e delle spiegazioni».