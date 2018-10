"Padova Point" e "Padova Solidale ri-parte", percorsi di accompagnamento al lavoro

Percorsi di accompagnamento al lavoro per l’inclusione sociale: sono quelli offerti nell’ambito del progetto “Padova Point – Percorsi occupazionali inclusivi nel territorio” che vede l’adesione anche del Comune di Padova. L’assessora al Sociale e quella alle Politiche attive del lavoro hanno infatti promosso la partecipazione all’iniziativa di Irecoop Veneto che interesserà, in tutta le provincia, oltre cento persone, coinvolte in percorsi che avranno una durata complessiva di quattro mesi.

Servizi personalizzati

«Attraverso l’offerta di politiche attive e servizi personalizzati – spiega l’assessora alle Politiche attive del lavoro – abbiamo l’obiettivo di ridurre il fenomeno delle nuove povertà offrendo interventi di accompagnamento al lavoro, formazione e tirocinio a persone che vogliono inserirsi, o re inserirsi, nel mercato del lavoro».

Integrazione

«L’integrazione occupazionale è uno strumento privilegiato di inclusione sociale – ribadisce l’assessora al Sociale – Con questo progetto avremo la possibilità di segnalare dieci persone, con disabilità o situazioni disagio, ultra cinquantenni e disoccupate, che potranno avere un’opportunità di inserimento lavorativo».

Padova solidale

Intanto è aperto il bando “Padova Solidale ri-parte”. Si tratta di un progetto di utilità sociale per la selezione di 28 persone che saranno impiegate in lavori di pubblica utilità di tipo amministrativo con un contratto a tempo determinato di sei mesi. Possono presentare la domanda per “Padova solidale ri-parte” i residenti o domiciliati nel Comune di Padova che risultino disoccupati da più di dodici mesi o in situazioni di disagio, con un ISEE 2018 inferiore a 13 mila euro.La domanda di partecipazione va presentata al Comune entro il 10 ottobre.